Havza'da 19 Mayıs Voleybol Halk Turnuvası Başladı

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında "19 Mayıs Havza Voleybol Halk Turnuvası" başladı.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde düzenlenen 19 Mayıs Havza Voleybol Halk Turnuvası'nda 13 takımın mücadele edecek.

Turnuvanın açılışını yapan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat takımlara başarılar dileyerek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nı ruhuna uygun kutlamak için çalışmaktayız. Bu tür turnuvalar halkımızın birlik ve beraberliğine katkı sunmakta. Havza'da voleybol sevilen bir spor. İnanıyorum ki Havza'dan her branşta olduğu gibi iyi voleybolcular çıkacaktır." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ise turnuvada 13 takımın mücadele edeceğini belirterek, turnuvanın 26 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasıyla sona ereceğini söyledi.

Turnuvanın 25 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan ilk maçında Hastane Spor ve İlçe Sağlık takımları karşılaştı.

Maç Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'ın servis atışı ile başladı.

Maçta İlçe Sağlık Takımı rakibini 2-0 mağlup etti.