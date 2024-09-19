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Havza'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Havza'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
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Havza'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Havza'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende, Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği Başkanı Harun Saat, "Dünyada eşine rastlanmayan inançlı, kararlı ve çok iyi disiplin edilmiş Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği gazilerimiz çelikten yapılmış birer kale konumundadır. Biz gaziler olarak böylesi onur ve gurur verici bir şekilde hatırlanmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Yaşamış olduğumuz topraklar kadar vatan olmayı hak etmiş bir toprak parçası dünyada bulunmamaktadır. Vatanımızın her karışı şehit, gazi kanı ve acılı anaların gözyaşları ile yorulmuştur. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Her gazi evi ise bir Türk kalesidir." dedi.

Programın ardından Kaymakam Mustafa Ayvat ve beraberindekiler, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi, mezarlara çiçek konuldu.

Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler, Muharip Gaziler Havza Temsilciğini de ziyaret etti.

Ayvat, gazilerinin yaşayan onur abideleri olduklarını dile getirerek, "Gazilerimiz bu vatan için kendilerinden geçmiş, vatan uğuruna yaralanmış ama gerektiğinde yeniden canlarını ortaya koymaktan çekinmemiş kahramanlardır. Şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise tüm gazilerin gününü kutladı.

Etkinlikler kapsamında şehitler için Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde mevlit okundu.

Törene, Garnizon Komutanı Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Havza Belediye Başkan Vekili Ömür Gül, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Taha Kayalarlı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, MHP Başkan Vekili Tahir Uysal, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği Başkanı Harun Saat ile gaziler, oda başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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