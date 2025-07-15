Havza'da 15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı

Havza'da 15 Temmuz Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, 15 Temmuz gecesi ve sonrası yaşanan olayları konu alıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Havza Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kevser Camisi bahçesinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.

15 Temmuz gecesi ve sonrası yaşananları konu alan fotoğrafların yer aldığı sergi Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar tarafından gezildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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