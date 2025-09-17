Havza'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi
Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı gerçekleştirildi.
Program öncesi Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve katılımcılar 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini gezdiler.
Okulun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Okul müdürü Mehmet Akif Bilen, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin unutturulmayacağını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.
Konuşmanın ardından program şiirler, slayt gösterimi, kahramanlık türküleri, oratoryo ve gösterilerle devam etti.
Programa, Kaymakam Ayvat, Belediye Başkanı İkiz, Milli Eğitim Müdürü Ertuğ ve davetliler katıldı.