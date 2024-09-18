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Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

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Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenledi. Programa, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanırken, okul müdürü Yakup Yüsel, darbe girişiminin unutturulmayacağını vurguladı. Etkinlikte şiirler, slayt gösterimi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programa yerel yöneticiler ve davetliler de katıldı.

Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Yakup Yüsel, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimin unutturulmayacağını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından şiirler, slayt gösterimi sunuldu, okul öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan koro türküler seslendirdi.

Programa Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Turan Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Tahir Uysal ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Güncel Havza

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