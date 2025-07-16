Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda mehter gösterisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının izlenmesinin ardından Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkan Murat İkiz konuşma yaptı.

Sela okunmasının ardından sona eren programa Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, Yargıtay Üyesi Fahrettin Kırbıyık, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.