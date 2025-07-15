Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mevlit okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Havza Kaymakamlığı ve Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikler, İlçe Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit ile başladı.

Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

Daha sonra ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi.

İlçe Müftülüğü personeli tarafından Kur'an- ı Kerim tilaveti ve Müftü Alıcı tarafından dua edilmesinin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Programa Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.