Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı görüşüldü

Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı görüşüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da 15 Temmuz darbe girişiminin dokuzuncu yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için toplantı gerçekleştirildi.

Havza'da 15 Temmuz darbe girişiminin dokuzuncu yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Murat İkiz, ilgili kurumların yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ayvat, 15 Temmuz'un ülke için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin 9. yıl dönümünde olduklarını belirten Ayvat, "Ülkemiz 15 Temmuz'da üzerindeki hain FETÖ kamburundan kurtulduktan sonra gerek askeri gerekse siyasi alanda önemli kazanımlar elde etti. Özellikle hain darbe girişimi sonrası devletin içine sızmış hainlerin temizlenmesi ile savunma sanayimiz hızlı büyüme göstererek milli silahlarımızı ve savunma sistemlerimizi geliştirme imkanı buldu. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığıyla aşan milletimiz, FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacak, unutturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayvat, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşenleri rahmet ve minnetle yad ederek, gazilere sağlıklı ömürler diledi.

İkiz ise 15 Temmuz'un halkın ülkesine ve devletine bağlılığının göstergesi olduğunu dile getirerek, "O günleri unutmamak ve geleceğe daha emin adımlarla yürümek için hafızlarımızı diri tutmalıyız. Rabb'im bir daha ülkemize böylesi bir ihaneti yaşatmasın. Bu vesile ile ülkemiz için canlarını veren tüm şehitlerimiz rahmetle anıyorum." dedi.

Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında

Bakan Yumaklı'dan yüreklere su serpen açıklama
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte toplanan imza sayısı
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
İzmir'deki operasyonun kapsamı genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar

Operasyon genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.