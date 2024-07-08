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Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için toplantı gerçekleştirildi

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Havza'da, 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yılında düzenlenen toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için görüş alışverişinde bulunuldu ve görev dağılımı karara bağlandı. Kaymakam Mustafa Ayvat, Türk milletinin ve güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin 8. yıl dönümünde olduklarını belirtti ve birliğin, beraberliğin daim olmasını temenni etti.

Havza'da 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri için toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Belediye Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, ilgili kurumların yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ayvat, 15 Temmuz'un ülke tarihi için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin 8. yıl dönümünde olduklarını belirten Ayvat, "Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığıyla aşan milletimiz, FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacak, unutturmayacaktır. Milletimiz bu kutsal topraklara saldıranlara karşı 100 yıl önce Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Bizler ay yıldızlı bayrağın destanını okuyarak bugünlere gelmiş, bundan sonra da onun destanını yazarak yolumuza devam edecek milletin köklerinde yeşermiş, hayat bulmuş neferleriz." ifadelerini kullandı.

Ayvat, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.

Toplantıda daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu, görev dağılımı karara bağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Havza Politika Güncel Haberler

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