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Havza'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

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Samsun'un Havza ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, AK Parti ve Kızılay temsilcileri ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti. Ziyaretlerde merhum gazeteci Abdullah Uyaroğlu da anıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilere ziyaretler gerçekleştirildi.

Ak Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz ve AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Deniz, gazetecilerin günlerini kutlayarak, "Programı nedeniyle ziyarete katılamayan AK Parti Havza İlçe Başkanımız Sayın Aziz Pekşen'in selamlarını ileteyim. İlçemizin tanıtımı için gece gündüz demeden mesai harcayan kıymetli gazetecilerimizin gününü kutlarım." dedi.

Türk Kızılayı Havza İlçe Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, Genç Kızılay İlçe Başkanı İrem Uyaroğlu ve Kızılay gönüllüleri, gazeteciler ve ilçede yayın yapan yerel gazetenin imtiyaz sahibin Fahri Çiftçi'ye ziyarette bulundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla merhum gazeteci Abdullah Uyaroğlu da unutulmadı.

Çörekçioğlu ve beraberindekiler, 25 Mayıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Abdurrahman Altun Uyaroğlu'nun Havza Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında merhum gazeteciyi anarak dua etti.

CHP Belediye Meclis Üyesi Şerife Acar Döndür de gazetecilere ziyaretlerde bulundu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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