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Havza Belediyesporlu futbolculardan Atatürk pankartı

Havza Belediyesporlu futbolculardan Atatürk pankartı
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Samsun'un Havza ilçesinde oynanan Havza Belediyespor–Salıpazarı Belediyespor maçı öncesi Havza Belediyesporlu futbolcular Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde sahaya anma pankartı ile çıktı.

Samsun'un Havza ilçesinde oynanan Havza Belediyespor– Salıpazarı Belediyespor maçı öncesi Havza Belediyesporlu futbolcular Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde sahaya anma pankartı ile çıktı.

Havza Belediyespor ile Salıpazarı Belediyespor mücadelesi öncesinde futbolcular Atatürk'ü unutmadı ve sahaya üstünde Atatürk resmi bulunan "Saygı ve Minnetle Anıyoruz" yazlı pankartla çıktı.

Maç öncesi tüm futbolcular ve hakemler yapılan seremoninin ardından Atatürk için saygı duruşunda bulunduktan sonra maça başladılar.

Samsun Süper Amatör B Grubu'nun 3. hafta maçında Havza Belediyespor rakibi Salıpazarı Belediyespor'u 5-3 yendi.

Kulüp Başkanı Kemal Sözen, AA muhabirine, Atatürk'ün Havza ve Havzalılarda ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Sözen, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün de Atatürk'ümüze ve bizlere emaneti olan Cumhuriyet'imize olan sevgi ve bağlığımızı göstermek adına futbolcularımız sahaya pankart ile çıktılar. Havza Belediyespor yönetimi olarak Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözü doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz. Bu vesile ile başta ülkemizin kurucusu Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyorum."

Karşılaşmayı, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Belediyespor Kulüp Başkanı Kemal Sözen, kulüp yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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