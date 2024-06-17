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Havza Belediyesince bayramlaşma programı düzenlendi

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Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Belediye binası önünde kurulan bayramlaşma çadırında gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkan Vekili Bekir Cengiz, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İkiz, burada yaptığı konuşmada, bayramların birleştirici gücü olduğunu belirterek, "Havza Belediyesi olarak Kurban Bayramı'nda halkımızın rahatı için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Zabıtamız olmak üzere gerekli tüm birimlerimizin görevinin başında. Memleketine gelen hemşehrilerimizin sayesinde ilçemiz yoğun bir bayram yaşamakta. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, Mevla'dan kurbanların kabulünü niyaz ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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