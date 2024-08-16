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Havza Belediyesi, U15 Kadın Milli Takım seçmelerine davet edilen futbolcuya krampon hediye etti

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Samsun'un Havza Belediyesi, U15 Kadın Milli Takım seçmelerine davet edilen 14 yaşındaki futbolcu Nehir Sezer'e krampon hediye etti. Sezer, milli davet aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, hem Samsun'u hem de ülkemizi gurur ile temsil etmek istediğini söyledi.

Samsun'un Havza Belediyesi, U15 Kadın Milli Takım seçmelerine davet edilen 14 yaşındaki futbolcu Nehir Sezer'e krampon hediye etti.

U15 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Hilal Başkol, 1-8 Ekim 2024 tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek turnuvaya katılacak milli takımın aday kadrosuna 14 yaşındaki futbolcu Nehir Sezer'i de davet etti.

Seçmelere katılacak olan sporcu Nehir Sezer'e Havza Belediyesi tarafından krampon hediye edildi.

Sezer, milli davet aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "8 yıldır futbol oynuyorum. İnşallah hedefim olan milli takım formasını giyerek hem Samsun'u hem de ülkemi gurur ile temsil etmek istiyorum." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise ise Nehir Sezer'in aday kadroya davet edilmesinin Havza için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Genç yaşta bu gururu ilçemize ve bizlere yaşatan kızımıza teşekkür ediyorum. İnşallah milli takım kadrosuna seçilecek olan kızımız atacağı goller ile bize büyük gurur yaşatacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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