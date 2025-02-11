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Havza Belediyesi'nde Sendika Toplantısı Gerçekleştirildi

Havza Belediyesi'nde Sendika Toplantısı Gerçekleştirildi
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BEM-BİR-SEN Havza Belediyesi iş yeri istişare toplantısında sendika üyelerine bilgilendirme yapıldı ve üyelerin talepleri dinlendi. Sendika başkanı Savaş Gayretli, sosyal denge sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Havza Belediyesi iş yeri istişare toplantısı düzenlendi.

BEM-BİR-SEN??????? Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli'nin başkanlığında Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Havza Belediyesinde sendika üyesi memurlara sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılarak, üyelerin talepleri dinlendi.

Gayretli, ziyaretlerin sorunları yerinde tespit etme ve sendika üyeleriyle bağları kuvvetlendirme adına önemli olduğunu ifade ederek, "Sahada emek veren, çalışan memurlarımız ile omuz omuza çalışmaktayız. Üyelerimizin kazanımlarına kazanım eklemek için çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Havza Belediyemiz ile sosyal denge sözleşmemizi en iyi şartlar altında yeniledik. Üyelerimize ve belediyemize hayırlı olsun." dedi.

Toplantıya sendikanın başkan yardımcısı Engin Erdal, Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Fatih Çeri, denetim kurulu üyesi Hüdai Baltacı ile Havza Belediyesinde görev yapan sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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