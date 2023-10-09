Havza Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarını Tamamladı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde kırsal mahallelerimizde hayat standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz" dedi.

Havza Belediyesi tarafından 2023 yılı çalışma programı çerçevesinde Çamyatağı ve Yaylaçatı Mahallerindeki sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "2023 yılı çalışma programı dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce birçok mahallemiz ve mahallelere bağlı yerleşkelerin bağlantı yolu sathi kaplama asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Çalışma programımız kapsamında son olarak Çamyatağı ve Yaylaçatı Mahallerini ile mahalle yerleşkelerindeki yol çalışmalarımızda tamamlandı. Hava şartları elverdiği sürece ekiplerimiz arazide çalışmalarını sürdürecek. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde kırsal mahallelerimizde yaşam standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN