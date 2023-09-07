Havza Belediyesi Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Samsun Havza Belediyesi, 2023 yılı çalışma programı kapsamında kırsal mahallelerde sathi kaplama asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Yeşilalan Mahallesi ve yerleşkelerinin bağlantı yollarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Samsun Havza Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde sathi kaplama asfalt çalışmaları devam ediyor.

2023 yılı çalışma programı kapsamında Dereköy, Kale, Kamlık, Demiryurt ve Güvercinlik Mahalle içi ve Kamlık Beyköy Mahalleleri bağlantı yolu sathi kaplama asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Havza Belediyesi ekipleri Yeşilalan Mahallesi ve yerleşkelerinin bağlantı yollarında çalışmalarına devam ediyor. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir devam eden Yeşilalan Mahallesi ve yerleşkelerinin bağlantı yolu satıh kaplama asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"Amacımız kırsal mahallelerimizde yaşam standartlarını yükseltmek"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "2023 yılı çalışma programı dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dereköy, Kale, Kamlık, Demiryurt ve Güvercinlik Mahalle içi ve Kamlık Beyköy Mahalleleri bağlantı yolu sathi kaplama asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Çalışma programımız kapsamında Yeşilalan Mahallesi ve çevresinde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız yağış sezonu başlamadın çalışma programımıza tamamlayacağız. Tüm gayretimiz ve çabamız Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde kırsal mahallelerimizde yaşam standartlarını yükseltmek" dedi.

Yeşilalan Mahallesi Muhtarı Şerif Altınışık, "Mahallemize bağlı yerleşkelerin bağlantı yollarında yapılan çalışma ile daha kullanışlı ve güvenli hale geldi. Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine gayretleri ve çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yol çalışmaları tamamlanan Demiryurt Mahallesi sakinlerinden Ramazan Erdoğan ise yapılan, "Yağışlar öncesi mahallemizin içi tertemiz oldu. Kışın rahat edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - SAMSUN