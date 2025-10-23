Havza Belediyesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimine Başladı

Havza Belediyesi tarafından hizmet kalitesi ve kurumsal verimliliği artırmak amacıyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme süreci başladı.

Süreç kapsamında "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline verilen eğitim öncesi konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz amaçlarının ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile halka sunmuş oldukları hizmetleri daha kaliteli ve hızlı bir şeklide ulaştırmak olduğunu belirtti.

Eğitim programında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini başarı ile uygulayan Kapaklı Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi Sorumlularından Ayhan Kızılırmak süreç ve uygulama hakkında deneyimlerini paylaştı.

Eğitimde katılımcılara kalite tanımları, kalite güvence sistemleri ve gelişimi, ISO 9001 ve yararları, kalite yönetim ilkeleri, ISO 9001 standardı ve getirdiği değişiklikler, ISO standardının temel maddeleri ve detay maddelerinin açıklanması ve ISO 9001 standardı dokümantasyonu hakkında bilgiler verildi.

Eğitime Havza Belediyesi birim amirleri ve personeli katıldı.