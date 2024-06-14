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Havza Belediyesi Gurbetçileri Hoş Geldiniz Pankartıyla Karşılıyor

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Havza Belediyesi, yaz tatili ve Kurban Bayramı için ilçeye gelen gurbetçileri karşılamak amacıyla pankartlar astı.

Kurban Bayramı ve yaz tatilini geçirmek için gelen ilçeye gelen gurbetçileri Havza Belediyesi, "Hoş geldiniz" pankartıyla karşılıyor.

Havza Belediyesince, yaz ve bayram tatilini geçirmek için yurt içi ve dışından gelen gurbetçileri karşılamak için Samsun-Ankara kara yolu üzerinde bulunan üst geçitlerla ilçe girişlerine, "Değerli gurbetçi hemşehrilerimiz memleketinize hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

Belediye Başkanı Murat İkiz, bayram ve yaz tatili için ilçeye çok sayıda gurbetçinin geldiğini belirterek, "Uzun yoldan gelen hemşehrilerimizi karşılamak, memleketlerine geldiklerini hissettirmek adına ilçe girişlerimize pankartlarımızı astık. Bu vesileyle tüm Havzalıların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, Rabb'imden başta mazlum ve mağdur Filistin halkı olmak üzere tüm İslam topraklarına barış ve huzur gelmesi dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Havza Yaşam Güncel Haberler

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