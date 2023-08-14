Havza Belediyesi Ekmek Fırınlarına Denetim Yaptı

Havza Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki 13 ekmek fırınında gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yeri sahipleri genel hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, denetimlerin vatandaşların sağlığı ve ödedikleri paranın karşılığını almaları için yapıldığını belirtti.

Havza Belediyesi zabıta ekipleri ekmek fırınlarına yönelik gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

İlçedeki 13 ekmek fırınını denetleyen ekipler, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadığını kontrol edip, bulundurulması gereken açılış ruhsatı, hijyen belgesi gibi diğer evrakları inceledi.

Denetimlerde iş yeri sahipleri ekiplerce, genel hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, gıda üretimi yapan iş yerlerinde rutin denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların sağlığı ve ödedikleri paranın karşılığını almaları konusunda denetimlerde bulunduklarını belirten Özdemir, "Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Tüm fırıncı arkadaşlarımıza gerek gramajda, gerekse temizlik konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum." dedi.