Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) tarafından Havza Belediyesi çalışanlarına onur belgesi verildi.

EMUJAD tarafından gönderilen onur belgeleri, Uzman Jandarma Çavuş Murat Kambur tarafından Havza Belediyesi Basın Yayın Halka İlişkiler Müdür Vekili Halim Koç, birim çalışan Ufuk Yılmaz ile ilçede serbest haberci olarak çalışan gazeteciye teslim edildi.

Kambur, jandarmanın faaliyetlerine verdikleri desteklerden ötürü Koç, Yılmaz ve Anadolu Ajansına teşekkür ederek, "Sizlerin verdiği destekler bizler adına çok kıymetli. Özellikle halkımızın mal ve can güvenliği konusunda yapılan eğitim ve faaliyetlerin duyurulması konusunda özverili şekilde bizlere destek olan Anadolu Ajansımıza, yerel medyamıza ve Havza Belediyemize teşekkür ederim." dedi.