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Havza Auto Fest'te Modifiye Araç Tutkunları Buluştu

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Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları, Havza Sanayi Clup tarafından düzenlenen Havza Auto Fest'te bir araya geldi. Festivalde modifiye araçlar sergilendi ve yarışmalar düzenlendi. Etkinliğe 1952 model BMW marka antika araba da katıldı ve yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları Samsun'un Havza ilçesinde Havza Sanayi Clup tarafından bu yıl ilki düzenlenen Havza Auto Fest'te buluştu.

Havza 25 Mayıs Sanayi yanında düzenlenen festivalde katılımcılar, modifiye araçlarını tanıttı. Festivale katılan araç sahipleri katıldıkları yarışlarda aldıkları ödülleri de sergiledi.

Etkinlik kapsamında, "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar da yapıldı.

Festivale katılan 1952 model BMW marka antika araba yoğun ilgi gördü. Araç sahibi Kemal Bektaş aracın 1980'den bu yana kendisinde olduğunu, fırsat buldukça bu tür etkinliklere katıldığını belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorum. Aracım halkın yoğun ilgisini çekiyor." dedi.

Modifiye tutkunu olan ve etkinliğe "Sado Dayı" isimli arabasıyla katılan Emre Hardal ise 8 yıldır modifiyeye ilgi duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun etkinliklere katılıyorum." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Sizlerin katılımlarıyla Havza'da bugün renkli bir gün yaşandı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha fazla katılımla bu etkinliğimiz devam eder." ifadelerini kullandı.

Havza Sanayi Clup Başkanı Ahmet Tunuhan tarafından festivale katkılarından dolayı Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e plaket takdim edildi.

Belediye Başkanı İkiz, bir süre festival alanını gezerek modifiye araçlar hakkında bilgi aldı. İkiz, 1952 model BMW marka antika arabanın da direksiyonuna geçti.

Havza Sanayi Clup Başkanı Tunuhan, etkinliğe İstanbul, Erzincan, Antalya, Ankara, Samsun, Çorum, Tokat, Bolu gibi illerden 700'e yakın modifiye edilmiş araçla katılım olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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