Havza 25 Mayıs Ortaokulu'nda 23 Nisan şenliği düzenlendi

Havza 25 Mayıs Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik gerçekleştirildi.

Havza 25 Mayıs Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şenlik gerçekleştirildi.

Havza 25 Mayıs Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda müzik öğretmeni Emrah Sasa yönetiminde okul öğrencileri tarafından hazırlanan konser sunuldu.

Müzik gösterisi sonrası ilçe düzeyinde gerçekleştirilen spor müsabakaları ve yarışmalarda dereceye giren okul öğrencilerine madalyaları verildi.

Ödül töreni sonrası geleneksel Türk oyunlarından çuval yarışı, koca ayak ve benzeri yarışmalar düzenlendi.

Havza 25 Mayıs Ortaokulu Müdürü İbrahim İşleyen, 23 Nisan olgusunu çocuklara aşılamak ve onların hafızalarında güzel bir yer edinmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Şenlik havasında kutlanan 23 Nisan bayramımızda öğrencilerimiz gönüllerince eğlendi. Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederim." dedi.