Havza 100. Yıl İlkokulunda Afet ve Dayanıklılık Ayı Etkinlikleri Düzenlendi

Havza 100. Yıl İlkokulunda yapılan etkinlikler kapsamında deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi. Öğrenciler, afetlere karşı hazırlık bilinci oluşturarak, deprem anında çök kapan tutun uygulaması ve yangın güvenliği konularında eğitim aldı.

Havza 100. Yıl İlkokulunda "Afet ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Afetlere karşı hazırlık bilincinin oluşması amacıyla düzenlenen tatbikatlar kapsamında ilk olarak deprem anında çök kapan tutun uygulaması, okulun tahliyesi ve toplanma alanına gidilmesi gibi uygulamalar gerçekleştirildi.

Daha sonra ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği tarafından öğrencilere yangın, yangınların önlenmesi için yapılacaklar, yangın sırasında yapılacaklar, itfaiye aracı tanıtımı, 112 kullanımı konularında bilgiler verildi.

Ayrıca öğretmenlere yönelik yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Okul Müdürü Hıdır Özdemir, tatbikatların olası durumlara hazırlıklı olmak adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Uygulama ile çocuklarımızın yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmeleri yolunda önemli adımlar atıldı." dedi.

