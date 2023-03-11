Havvalinur, yarışmadan kazandığı parayı depremzedelere bağışladı

BURDUR'da, lise öğrencisi Havvalinur Zengin (15), İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Sabır' konulu hikaye yazma yarışmasında birinci olup, kazandığı 700 lira ödülü, okulundaki depremzede öğrencilere bağışladı.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent genelinde lise öğrencileri arasında 'Kök Değerler Eğitimi' kapsamında 'Sabır' konulu hikaye yazma yarışması düzenlendi. Yarışmada, il birincisi olan Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Havvalinur Zengin, 700 TL ödül kazandı. Havvalinur Zengin, para ödülünü, okuldaki depremzede öğrencilere verilmek üzere müdür Özlem Karpuz'a verdi.

Havvalinur Zengin de "Okulda bir yarışma düzenleneceğini duydum ve katılmak istedim. Değerlendirmede birinci oldum. Daha sonra il genelinde de birinci oldum. Daha önce de kadına yönelik şiddetle mücadele konulu kompozisyon yarışmasında il ikincisi olmuş ve ondan kazandığım kıyafeti de ihtiyaç sahibi bir arkadaşıma bağışlamıştım. Bu yarışmada da kazandığım ödülü okulumuzdaki depremzede arkadaşlarıma bağışladım" dedi.