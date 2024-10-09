Havuzda Mahsur Kalan 14 Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Payas ilçesinde su bulunmayan bir havuza atlayan 14 keçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Payas ilçesinde boş havuza atlayan 14 keçi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sincan Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan kişi, içerisinde su bulunmayan havuza atlayan 14 keçisini çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi, çıkardığı küçükbaşları sahibine teslim etti.