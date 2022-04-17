Havuza düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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TORUNUN ACISINA DAYANAMADIMuğla'nın Fethiye ilçesinde dengesini kaybedip, su dolu yüzme havuzuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yamaç İlhan'ın (3) ardından dedesi Ömür İlhan'da (70) evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
FETHİYE, MUĞLA (DHA) - TORUNUN ACISINA DAYANAMADI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dengesini kaybedip, su dolu yüzme havuzuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yamaç İlhan'ın (3) ardından dedesi Ömür İlhan'da (70) evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Dede-torunun aynı gün hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,