Havuza düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı (2) - Haberler

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Havuza düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Havuza düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı (2)

TORUNUN ACISINA DAYANAMADIMuğla'nın Fethiye ilçesinde dengesini kaybedip, su dolu yüzme havuzuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yamaç İlhan'ın (3) ardından dedesi Ömür İlhan'da (70) evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - TORUNUN ACISINA DAYANAMADI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dengesini kaybedip, su dolu yüzme havuzuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yamaç İlhan'ın (3) ardından dedesi Ömür İlhan'da (70) evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Dede-torunun aynı gün hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

 


Havuza düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Kalp Krizi, Fethiye, Yüzme, su, Güncel, Haberler

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