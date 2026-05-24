Havsa ve İpsala belediyelerinde bayramlaşma programları düzenlenirken, Süloğlu Kaymakamı Tutar, Domurcalı köyündeki yağmur ve şükür duasına katıldı.

Havsa Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yazlık Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Belediye Başkanı Hüseyin Özden, belediye meclisi üyeleri ve personel bayramlaştı.

Özden, personele özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek iyi bayramlar diledi.

İpsala Belediyesi personeli bayramlaştı

İpsala Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve personelin katımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Kerman, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederek aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini diledi.

Tutar, yağmur ve şükür duasına katıldı

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Domurcalı köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duasına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Domurcalı köyünde geleneksel yağmur ve şükür duası düzenlendi. Programa katılan Tutar, köy halkıyla sohbet etti.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tutar, duaların hayırlara vesile olmasını temenni ederek vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
