Havsa Deresi ıslah edilecek

Havsa ilçesindeki dere taşkın önlemi kapsamında ıslah edilecek.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Havsa ilçesindeki derede ıslah projesi başlatıldı.

Projenin tamamlanmasının ardından peyzaj çalışması da gerçekleştirilerek dere modern bir görünüm kazanacak.

Islah projesinin başlatılması kapsamında ilçede tören düzenlendi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, törende yaptığı konuşmada 950 metre çift taraflı kargir taş duvar, 950 metre beton tavan kaplamasına ilave

2 araç, 3 yaya köprüsünü kapsayacak projenin, korkuluk ve aydınlatmalarla da destekleneceği bilgilerini verdi.

Hayırlı olmasını dileyen İba, "Sizlerle omuz omuza, halka hizmet hakka hizmettir inancının gücünü AK Belediyeciliğin gücünü yüreklere nakşediyoruz." dedi.

Derenin zaman zaman taşkına neden olduğunu anımsatan İba, bu sorunun artık tarih olacağını vurguladı.

Yılların ihmali nedeniyle sorunun giderilmediğinin altını çizen İba, şöyle devam etti:

"2015 ve 2017 yılında yaşanan taşkınlarda Havsa'nın bütün sanayisi, halı sahası, pazar yeri, su içinde kaldı. Hatta belediyenin itfaiye alanı su içinde kaldı. Esnafımız çok dertliydi. Hemşerilerimiz sıkıntıdaydı. Yıllarca ihmal edilmiş, önceki yerel yönetimlerce bir türlü aksiyon alınmamış bu sorun için AK Belediyecilik gerekeni yaptı. Elini taşın altına koydu.

Dere ıslah çalışmalarına hemen başladık ve dere yatağını genişlettik. 2022 yılının ilk ayında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, çok arzu ettiğimiz Havsa Deresi Islah Projesi için ihale izni çıktı. "