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Havsa'da Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Havsa'da Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan operasyonda evinde 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 271 fişek bulunan şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, suçun engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Edirne'nin Havsa ilçesinde evinde 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve fişekler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri suçun engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 271 fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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