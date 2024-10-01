Üye Girişi
Haberler

Havsa'da Kırmızı Işık İhlali: TIR Minibüse Çarptı, Sürücü Yaralandı

Havsa'da Kırmızı Işık İhlali: TIR Minibüse Çarptı, Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Havsa ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR'ın kapalı kasa minibüse çarpması sonucu minibüs sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve TIR sürücüsü gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR, kapalı kasa minibüse çarptı. Minibüs sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Edirne'nin Havsa ilçesinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Havsa'dan Edirne yönüne giden N.Ç. idaresindeki 39 ADG 982 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali yaparak C.C.'nin kullandığı 34 KUP 041 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü C.C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.C., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR şoförü N.Ç. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Güvenlik 3-sayfa Güncel Edirne Havsa Kaza

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

 İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

Cem Garipoğlu kararı sonrası mezarlıkta dikkat çeken görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });