Havsa'da 100. Yıl Masal Çocuk Parkı'nı çocuklar açtı

Havsa ilçesinde belediyenin yaptırdığı 100. Yıl Masal Çocuk Parkı'nı çocuklar açtı.

Hacı Gazi Mahallesi'ndeki parkın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, mahalledeki çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Balkan, verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, "Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz. Onlar için güzel bir oyun ve dinlenme alanı oluşturduk. Havsa için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz her alanda desteklerimiz devam ediyor. Bu parkımız da çocuklarımıza hayırlı olsun." dedi.

Açılışın ardından çocuklar parkta oynadı.