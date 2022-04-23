Havsa Belediye Başkanı Balkan koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti - Haberler

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Havsa Belediye Başkanı Balkan koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Havsa Belediye Başkanı Balkan koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla bir öğrenciye devretti

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, temsili olarak koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, temsili olarak koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti.

Balkan, makamında kabul ettiği Yusuf Bilgehan Erden'in bayramını kutladı.

Erden de teşekkür ederek, "Siz yetkiyi verin gerisi kolay" dedi.

Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Balkan, ilçede devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi vererek, Erden ile çalışmaları yerinde inceledi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Ulusal Egemenlik, Aydın Balkan, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

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