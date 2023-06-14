Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, hayata geçirilen projeleri anlattı

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen projeleri anlattı. Balkan, ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen projeleri anlattı.

Balkan, ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgi verdi.

Göreve başladığından bu yana ekibiyle yaptığı planlamaları hayata geçirdiğini belirten Balkan, "Aldığımız tedbirler, yaptığımız tasarruflar, planlama ve en önemlisi gelir kaynaklarımızı tasarruflu harcayarak önemli projelere imza attık." dedi.

Balkan, Havsa'nın tamamlanan projelerle büyük bir değişim yaşadığını ve yenilendiğini ifade etti.

İlçenin hayat konforunun arttığını değerlendiren Balkan, şunları kaydetti:

"Yolları, kaldırımları, yeni yeşil alanları ve peyzaj alanlarıyla, yeni ilçe meydanıyla güzel işler gerçekleştirdik. Bir ilçenin bir kentin dışarıya dönük yüzü kent meydanıdır. Proje tamamlandığında çok güzel bir kent meydanına sahip olacağız. Onun yanında yeni bir otogar olacak ilçemizde. Devamında esnafımızın ana cadde üzerinde kendini göstermesine imkan sağlayacak sokak düzenlemelerimiz olacak."

Gençlerin sanat, spor ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yaptıklarını anlatan Balkan, ilçede devam eden 6 büyük projenin kısa sürede tamamlanması için çaba harcadıklarını ifade etti.

"Havsa Deresi artık ilçemizin kanayan yarası olmayacak"

Dere Islahı ve Havsa Yaşam Alanı projelerinin önemli projelerden olduğunu belirten Balkan, "İlçemizin içinden geçen büyük deremizi ıslah ediyoruz ve devamında da yaklaşık gidişi ve gelişiyle 2,5 kilometrelik alanda yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve sosyal alanları ile yepyeni bir Havsa'ya kavuşturacağız vatandaşlarımızı. Havsa Deresi artık ilçemizin kanayan yarası olmayacak." diye konuştu.

Balkan, vatandaşların en konforlu hizmeti alması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.