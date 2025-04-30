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Havran Devlet Hastanesi'nden Gebe Okulu: Hamilelikte Bilinçli Doğum İçin Eğitimler

Havran Devlet Hastanesi'nden Gebe Okulu: Hamilelikte Bilinçli Doğum İçin Eğitimler
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Havran Devlet Hastanesi, hamilelik sürecinde anne adaylarına bilinçli bir doğum ve sağlıklı bir hamilelik için Gebe Okulu'nu açtı. Eğitimler, yüz yüze ve online olarak sunulacak.

Havran Devlet Hastanesi, sağlıklı bir hamilelik ve bilinçli bir doğum süreci için Gebe Okulu'nu hizmete sundu.

Havran Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Gülsema Akıncı'nın öncülüğünde kurulan okul, anne adaylarına hamilelik döneminde karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözüm önerileri, doğru beslenme prensipleri, yapılması gereken tıbbi tetkikler ve testler, doğum öncesi ve sonrası yaşanabilecek durumlar, psikolojik değişimler ile etkili emzirme ve bebek bakımı konularında kapsamlı eğitimler sunacak.

Bu eğitimler, hem yüz yüze hem de online platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Gebe Okulu'nun sunduğu danışmanlık hizmetlerinden baba adayları ve yeni doğum yapmış anneler de faydalanabilecek.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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