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Havran'da Devri Kaza: Kamyon Sürücüsü Yaralandı

Havran'da Devri Kaza: Kamyon Sürücüsü Yaralandı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü İ.P, kontrolü kaybederek kaza yaptı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesi yakınlarında devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

İ. P, yönetimindeki 10 LT 999 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan İ.P'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Havran Devlet Hastanesinden tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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