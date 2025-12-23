Ticaret Bakanlığı: Havayolu Taşımacılığında Gümrük İşlemleri Tamamen Dijital Ortama Taşınıyor

(ANKARA)- Ticaret Bakanlığı, havayolu taşımacılığında gümrük işlemleri beyan süreçlerini daha hızlı, kolay ve kağıtsız hale getirmek için dijital ortama taşınacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, halihazırda bazı havalimanlarında yürütülen pilot uygulama 2 Mart 2026'dan itibaren tüm uluslararası havalimanlarında hayata geçirilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'nde yeni bir adım atıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile, gümrük beyan işlemleri ile ilgili halihazırda Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes havalimanlarında yürütülen pilot uygulamanın 2 Mart 2026'dan itibaren tüm uluslararası havalimanlarında uygulanacağı açıklandı.

Bu uygulama ile kamu ve özel sektör paydaşları arasında etkin, güvenli ve kesintisiz elektronik bilgi alışverişinin sağlanmasının amaçlandığını belirten Ticaret Bakanlığı şunları kaydetti:

"Sistem sayesinde; Havayolu Beyan Formu ve eki belgelerin kağıtsız ortamda gümrük idaresine sunulması, manuel işlem yükünün azaltılması, veri güvenliğinin güçlendirilmesi, veri temelli karar alma mekanizmalarının etkinleştirilmesi sağlanmakta; idari açıdan ise risk analizi, izleme ve denetim kapasitesi önemli ölçüde artırılmaktadır. Bu çerçevede taşıyıcılar ve ilgili tüm paydaşlar için öngörülebilir, hızlı ve kolay bir gümrük süreci tesis edilmektedir.

Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesinin ilerleyen aşamalarında; havayolu taşımacılığında kargo hareketlerine yönelik gümrük süreçlerinin de dijitalleştirilmesi, kamu ve özel sektör paydaşlarının tek bir entegre platformda buluşturulması hedeflenmektedir. Bu bütüncül yapı sayesinde dış ticaret lojistiğinde etkinlik, hız ve koordinasyonun artırılması, ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedeflerine güçlü katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak; gümrük süreçlerinde dijital dönüşümü esas alan, uluslararası ticaretin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli çözümler üreten uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."