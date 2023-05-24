- Havaya aldırış etmeden denize girdiler

Serin hava, deniz keyfinin engellemedi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde serin havaya aldırış etmeyen turistler, denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bodrum'da da aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Dünden bu yana aralıklarla devam eden yağış yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfinin engellemedi. Sahillerde turistler denizin keyfini çıkardı. Bazı turistlerin serin havaya aldırış etmeden saatlerce şezlonga uzandığı görüldü. Bodrum'da sağanak yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.