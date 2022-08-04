Havaya açılan ateş sonucu ölen çocuğun failini yakalayan personele başarı belgesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğün salonu önünde havaya sıkılan silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın failini yakalayan polis ekiplerine başarı belgesi verildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürürken başına mermi isabet eden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında failin tespit edilerek yakalanması için çalışma yürüten emniyet mensuplarını makamında kabul etti.

Çam, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik ve polis ekiplerine başarı belgesi verdi.

Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürüdüğü sırada Başboğa'nın başına nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etmiş, çocuğun yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Yaralı çocuk, ilçede sevk edildiği özel bir hastanede 24 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Yapılan çalışmalarda olay günü ilçede bir düğün salonunda F.A'nın nişan merasimi olduğu ve düğün salonu önünde açık alanda tabanca ile havaya ateş edildiği 200 güvenlik kamerası incelenerek tespit edilmiş, yapılan kriminal incelemede, çocuğa isabet eden merminin damadın kardeşi M.A'nın (22) silahından çıktığı belirlenmiş ve olayla ilgili zanlı M.A. gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.