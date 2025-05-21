Havalli'de Filo Otomobil Fuarı Başladı
Ticari araçların ve filo çözümlerinin sergilendiği Filo Otomobil Fuarı, Kuveyt'in Havalli vilayetinde kapılarını açtı. Üç gün sürecek fuarda, elektrikli mobilite ve filo yönetim teknolojileri tanıtılacak.
HAVALLİ VİLAYETİ, 21 Mayıs (Xinhua) -- Ticari araçlar ve filo araçlarının sergilendiği Filo Otomobil Fuarı salı günü Kuveyt'in Havalli vilayetinde kapılarını ziyaretçilere açtı.
Üç gün sürecek olan fuar, şirketlere ticari araç çözümleri, filo yönetim teknolojileri ve elektrikli mobilite alanındaki en son yenilikleri sergileme fırsatı sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel