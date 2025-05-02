Havalimanlarında Sağlık Güvenliği İçin Seminer Düzenlendi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü öncülüğünde, birçok kurumun katkılarıyla "Havalimanlarında Sınır ve Göç Yönetiminin Desteklenmesi Projesi" kapsamında sağlık güvenliği semineri verildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir otelde 28-30 Nisan'da düzenlenen seminere, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı-Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü temsilcileriyle, ilgili havalimanları mülki idare amirleri, baştabipleri ve diğer ilgililer katıldı.

Katılımcılara Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) uzmanlarının yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü uzmanlarınca havalimanlarında halk sağlığı tehditleri ve salgınlarda çok paydaşlı yaklaşım temelinde bilgi verildi.

Seminerde, "KOVID-19'dan Alınan Dersler ve Planlama Önerileri", "Küresel Sağlık Güvenliği Çerçevesinde Yenilikler (Uluslararası Sağlık Tüzüğü 2005 Değişiklikleri, Pandemi Anlaşması), "Kamu Sağlığı Tehditlerinin Önlenmesi ve Müdahalede Havalimanlarının Rolü", "Havalimanlarında Hastalık Tespitine Yönelik İleri Teknolojiler/Ekipmanlar", "Türkiye Bağlamında Havacılıkta Sağlık Yönetimi Alanında Ulusal ve Uluslararası İş Birliği Mekanizmaları", "Havalimanlarında Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlık ve Yanıt Çalışmaları", "Yolcular ve Taşıtlar İçin Sağlıklı Havalimanı Uygulamaları" başlıkları ele alındı.

Seminerde, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, geçmiş salgınlara yönelik çalışmaları hakkında sunum yaptı.