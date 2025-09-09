Haberler

Havalimanında Ters Yönde Yürüyen Kediye Vatandaş Yardım Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ters yönden yürüyen bir kedi, bir vatandaşın yardımıyla doğru tarafa yönlendirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kedinin yön bulmakta zorlandığı anlar kaydedildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yürüyen merdivene ters yönden binen kedi, vatandaşın yardımıyla doğru tarafa yönlendirildi.

Havalimanında yürüyen merdivene ters yönden binen kedinin yukarı çıkma çabası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, ters yönden ilerlemeye çalışan kedinin üst kata çıkamadığı ve yönünü bulmakta zorlandığı anlar yer alıyor.

Merdivene birkaç kez binerek ters yönden yukarı çıkmaya çalışan kediyi bir vatandaşın alarak doğru tarafa koyduğu ve kedinin üst kata çıkmayı başardığı görülüyor.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.