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HAVALİMANINDA LOKUM KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Güncel Haberler

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda yürütülen operasyonda lokum kutusu içerisinde 1 kilo 484 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda yürütülen operasyonda lokum kutusu içerisinde 1 kilo 484 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NarkoKİM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul Havalimanı kargo bölümünde Türkiye'den yurtdışına gönderilen, alıcı ve göndericisi yabancı uyruklu şahısların kargoları riskli olarak değerlendirildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de yoğun tepki verdiği kargolar, detaylı aramaya tabi tutuldu. Açılan paketlerden birinde hediyelik lokumların içinin uyuşturucu ile doldurulduğu tespit edildi. Yapılan detaylı analizde uyuşturucunun türünün Afyon sakızı olduğu belirlendi. Toplam ağırlığı 4 kilo 814 gram olan kutudaki lokum içerisinde 1 kilo 484 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonun ardından gönderici ve alıcı şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, savcılık soruşturmayı derinleştirdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı Türkiye Afyon Güncel Haberler

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