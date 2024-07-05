Havalimanında dans gösterisi yapan Tacik gençler
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Tacikistan ziyaretinde havalimanında etnik kıyafetler içinde dans gösterisi yapan Tacik gençlerin görüntüleri.
Havalimanında dans gösterisi yapan Tacik gençlerin çeşitli görüntüleri
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Perşembe günü ülkenin başkenti Duşanbe'ye gitti.
Xi, havalimanında etnik kıyafetler içinde dans gösterisi sunan yaklaşık 1.000 Tacik genci tarafından sıcak şekilde karşılandı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Duşanbe'den bildiriyor.(XHTV)