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Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi

Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi
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Artvin Havalimanı'nda piste yıldırım düştü.

Artvin Havalimanı'nda piste yıldırım düştü. Olay sırasında şok geçiren pist görevlisi Avni M. (30) hastaneye kaldırıldı.

Rize- Artvin Havalimanı'nda saat 08.40'ta Rize -İstanbul seferini yapacak olan uçak, yolcularını alıp kapılarını kapattığı sırada piste yıldırım düştü. Bu sırada pist görevlisi Avni M. yıldırımdan etkilenip, şok geçirdi. Bayılan Avni m., ambulansla Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan hava koşulları nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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