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Havaların Isınması Bitlis'teki Besicileri Rahatlattı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınması ile birlikte hayvan sahipleri hayvanlarını meraya salarak rahat bir nefes aldı. 10 gün süren kar yağışı sonrası besiciler için sevindirici bir gelişme yaşandı.

Havaların ısınmasıyla hayvan sahipleri rahat nefes aldı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla hayvan sahipleri rahat nefes aldı.

Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde 10 gündür yağan kar, besicilere zor anlar yaşatıyordu. Bugün ise güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklığının artmasıyla besiciler hayvanlarını meraya saldı. 10 günlük kar esaretinin ardından hayvanlar merada hem otlandı hem de güneşle birlikte ısındı.

Musa Baytar isimli besici, 10 gündür hayvanların kar yağışı ve soğuk nedeniyle ağıllarda olduğunu belirterek, "Yazın topladığımız yem ve otlar tükenmişti, ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çok şükür bugün havalar ısındı, hayvanlarımızı meraya saldık. Göründüğü gibi hayvanlar karılarını doyuruyor" dedi.

(ORH-MSA-Y)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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