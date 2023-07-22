Havalar Isındı, Sincaplar Ortaya Çıktı

Havalar ısındı, sincaplar ortaya çıktı

KAYSERİ - Deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda yaşayan sincaplar havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkıp doğada yiyecek aramaya başladı.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı; Kayseri'nin 13 kilometre güney batısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli yer tutan Sultan Sazlığı; manda, yılkı atları gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sincaplar da bölgede görülmeye başladı.

Günün belli zamanlarında yuvalarından çıkan sincapların yiyecek araması görüntülendi.