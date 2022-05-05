Havalar ısındı, göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

BATMAN - Kış aylarını Batman ve çevre illerde geçiren göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 35 gün süren yayla yolculuğu başladı.

Havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin zorlu yayla yolculuğu sürüyor. Göçerler, hayvanlarını yaylalara götürmek için yaklaşık 35 gün yol yürüyecek. Göçerler, Mardin, Diyarbakır ve Batman illerinden yaklaşık 200 kilometreyi bulan yolculuklarında, Sason Zoveser ve Şenyayla yolunda zaman zaman hayvanlarıyla uygun yerlerde konaklıyor. Göçerler, zorlu yolculuklarında katır ve eşekler ile eşyalarını taşırken, kendilerini ve hayvanlarını saldırgan hayvanlardan korumak için köpekleri eşlik ediyor.

"Yüz yıldır bu mesleği sürdürüyoruz"

22 gündür yolda olduklarını belirten göçerlerden Eyüp Çekin, Batman'ın Sason ilçesi üzerinden Diyarbakır'ın Kulp ilçesine geçerek oradan Muş'un Şenyayla Dağlarına gideceklerini ifade etti. Çekin, "Yolculuk zordur, arabalar gibi sürekli yollardayız. Vatandaşların çoğu köylerinden geçmemize izin vermiyor. Hayvancılık bizde bağımlılık oldu, dede mesleğidir. Yüz yıldır bu mesleği sürdürüyoruz. Yerleşim olarak Batman'dayız. Muş'ta 4 ay kaldıktan sonra 2 ay da dönüş yolculuğumuz olacak. Normal şartlarda 6 ay Batman'da, 6 ay Muşta kalıyoruz" dedi.

Bir başka göçerde Mardin'den geldiklerini ve Sason üzerinden Muş'a gideceklerini aktararak 25 gündür yolda olduklarını ve yolculuklarının 35 gün süreceğini söyledi.