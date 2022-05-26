Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Şavran - Güncel
 - Güncelleme:

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen ve düştüğü yerde 3 gündür mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, kedinin kurtarılan yavru kediyi evin sahibi sahiplendi.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen ve düştüğü yerde 3 gündür mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, kedinin kurtarılan yavru kediyi evin sahibi sahiplendi.

Şehit Halis Şişman Mahallesi, Estergon Caddesi üzerinde bir evin çatısından gelen kedi sesi üzerine komşular ve ev sahibi araştırdı ancak sesin nereden geldiğini bulamadı.

3 günün ardından evin çatısından havalandırma boşluğuna bir yavru kedinin düştüğü anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Bir itfaiye eri havalandırma boşluğuna merdiven ile inerek yavru kediyi kurtardı.

Kurtarılan yavru kediyi, evin sahibi Filiz Özmetli sahiplendi.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Güncel

Osmaniye, Kadirli, İtfaiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title