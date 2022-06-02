HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN KEDİLER KURTARILDI - Haberler

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA DÜŞEN KEDİLER KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KİLİS'te, 3 katlı bir evin havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KİLİS'te, 3 katlı bir evin havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Musabeyli İlçesinde havalandırma boşluğundan gelen kedi seslerini duyan ev sahipleri itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen İtfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri 3 saatlik çalışmayla kurtardı. Kedilerin sahibi olan Zekeriya Ölmez, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Demirören Haber Ajansı / Güncel