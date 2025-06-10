Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitenin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin sahibi, durumu acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitenin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Koru Mahallesi'nde bir sitede, havalandırma boşluğuna düşüp mahsur kalan kedinin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna halatla inerek kediyi kurtardı.
Ekipler, kediyi sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel